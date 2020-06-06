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- Beşiktaş'ın nostalji forması satışa çıktı
Beşiktaş'ın nostalji forması satışa çıktı
Beşiktaş Kulübü, yoğun istek üzerine 100. yıl formasını bir kez daha çıkardı. Formanın fiyatı ise 499 TL.
- Haber Merkezi
- 06.06.2020 - 08:51
Efsane sponsoru Beko ile yıllar sonra yeniden anlaşan Beşiktaş yönetimi, kulübe maddi kaynak sağlamak için yeni bir işe daha imza attı.
Siyah-beyazlılar, taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine 100. yılda giyilen bağcıklı formaları yeniden satışa sundu.
FİY FİYATI 499 TL
Ancak futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği formaların fiyatının 499 TL olması, büyük hayal kırıklığı yarattı.
İşte o forma: