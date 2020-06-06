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Beşiktaş'ın nostalji forması satışa çıktı

Beşiktaş'ın nostalji forması satışa çıktı

Beşiktaş Kulübü, yoğun istek üzerine 100. yıl formasını bir kez daha çıkardı. Formanın fiyatı ise 499 TL.