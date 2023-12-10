Beşiktaş'ın serisi sona erdi! Bu sezon evinde ilk kez yenildiler

İHA
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda iç sahadaki ilk yenilgisini aldı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe müsabakasına kadar sahasında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.
Sadece Pendikspor maçında puan kaybetmişlerdi
Beşiktaş, Dolmabahçe’de bu sezon Pendikspor mücadelesinde sahadan 1 puanla ayrılırken, sırasıyla Sivasspor’u 2-0, Kayserispor’u 2-1, İstanbulspor ile Gaziantep FK’yı 2-0 ve son olarak da Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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