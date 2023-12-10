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Beşiktaş'ın serisi sona erdi! Bu sezon evinde ilk kez yenildiler

Beşiktaş'ın serisi sona erdi! Bu sezon evinde ilk kez yenildiler Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon sahasında ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı.