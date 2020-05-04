Beşiktaş'ın sportif direktör adayları belli oldu Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada sportif direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, bu görev için adaylarının Mustafa Denizli, Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek olduğu belirtildi.

ensonhaber.com

Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren Beşiktaş'ta, sportif direktör arayışları da devam ediyor.

Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiği billinen siyah-beyazlılar, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerin de kesilmesiyle birlikte 'öze dönüş' politikasını benimsedi.

3 ADAY VAR

Yeni sezon için genç ve yerli isimlere ağırlık vereceği bilinen Kartal'ın, sportif direktör adayları da belli oldu.

Daha önce Mircea Lucescu ile görüşen siyah-beyazlılar, Rumen futbol adamıyla anlaşmaya varamamıştı.

Beşiktaş'ın bu görev için yeni adaylarının ise; daha önce siyah-beyazlılarda teknik direktörlük yapan Mustafa Denizli ve Samet Aybaba ile futbolculuk kariyerinde siyah-beyazlı formayı taşıyan Mehmet Özdilek olduğu öğrenildi.