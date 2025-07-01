Beşiktaş'ın Tammy Abraham transferinde neler yaşandı?

Beşiktaş, kadrosunu Tammy Abraham ile güçlendirdi...

Transferle birlikte sürecin perde arkası da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Buna göre Beşiktaş'ın Tammy Abraham transferi mayıs ayına dayanıyor.

Mayıs ayının başında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf ile yaptığı toplantı sonrasında Ciro Immobile ile yolların ayrılması ve santrfor takviyesinin yurt dışı kampına kadar hazır olması kararlaştırıldı.

TEMAS MAYIS AYINDA BAŞLADI

Tammy Abraham da bu noktada Beşiktaş'ın gündemine geldi ve Solskjaer bu isme istekli yaklaştı.

Geçtiğimiz sezon Milan'da kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcu için bonservisi Roma'da olan futbolcu için kurulan ilk temaslarda çok yüksek beklentilerle karşılaşıldı.

İLK ETAPTA 25 MİLYON EURO İSTENDİ

Mali disiplin noktasında Serie A'da kıskaçta olan İtalyan kulübü, futbolcusunu ilk etapta bonservisi ile göndermek istedi ve bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirledi.

Beşiktaş, bu talepler üzerine satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği oyuncuda bekleyişe geçti.

Roma'nın bonservisi ile satma planının boşa çıkması beklendi ve hedeflenen gerçekleşti.

ZENIT İSTEDİ: ABRAHAM REDDETTİ

İtalyanlar, Zenit'e bonservis karşılığında satmaya hazırlanırken Abraham, Rusya'ya gitmeyi reddetti ve bunun üzerine ibre Beşiktaş'a döndü.

Roma ile Beşiktaş, bu gelişmenin üzerine tekrar pazarlık masasına oturdu.

Abraham için istediği tutarı 20 milyon euroya düşüren Roma'nın bu talebi yine yüksek bulundu.

Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama yerine zorunlu satın alma yöntemine döndü.

Beşiktaş, 13 milyon euro teklif etti, sıkı pazarlıklar sonucu İtalyanlar zorunlu satın alma maddesiyle kiralanmak üzere 15 milyon euroyu kabul etti.