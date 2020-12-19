Beşiktaş'ın toplam borcu

Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü 2020 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda yapıldı.

Vodafone Park'taki basın toplantı salonundan yapılan yayına yönetim kurulundan başkan Ahmet Nur Çebi ve genel sekreter Mesut Urgancılar ile divan kurulu ve denetleme kurulundan başkan ve birer üye katıldı.

Divan başkanlığının sunum konuşmasından sonra söz alan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.

3 MİLYAR 376 MİLYON 82 BİN TL

Tuncel yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk Lirası olduğunu söyledi.

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