Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne olacak.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Beşiktaş, kritik müsabakada karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanacak mücadele 15 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak.
MARO KADRODA, CHAMBERLAIN VE CAN YOK
Bu karşılaşma öncesinde ise konuk takım Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yeni transfer Joao Mario'nun kadroda yer aldığı ifade edilirken, Alex Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.
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