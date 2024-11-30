Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel, takımla bir araya geldi
Haber Merkezi

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası yönetim kurulu başkanlığını devralan Hüseyin Yücel, yeni görevine hızlı başladı.

Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularla bir araya geldi.

Buluşmada Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.

TAKIMLA BULUŞTU

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Başkanımız Hüseyin Yücel, Futbol A Takımımızla Buluştu

Başkanımız Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularımızla bir araya geldi.

Buluşmada; Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar da yer aldı.

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Emre Çalışkan
Editor