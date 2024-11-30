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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel, takımla bir araya geldi

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel, takımla bir araya geldi Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Ümraniye'de futbolcularla bir araya geldi. Yücel'e Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile birlikte Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da eşlik etti.