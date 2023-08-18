Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'da geldi Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'a iniş yaptı. 25 yaşındaki Kazak futbolcu Süper Lig’de yerli oyuncu statüsünde forma giyebilecek.

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Beşiktaş bir süredir temas halinde olduğu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde sona geldi.

Kısa süre içinde imza atması beklenen futbolcu İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrolünden geçecek olan Zaynutdinov, siyah-beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yerli statüsünde olacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimat değilikliği ile 25 yaşındaki Kazak futbolcu Süper Lig'de yerli oyuncu statüsünde forma giyebilecek.

Yapılan değişiklikle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu yabancı oyuncu statüsünde sayılmıyor.

Tam bir joker

Bakhtiyor Zaynutdinov, kariyeri boyunca forvet, orta saha, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yaptı.

2020'de Rusya ekibi CSKA Moskova'ya transfer olan futbolcu geçen sezon çıktığı 27 maçta 1 gol, 2 asistlik hücum katkısı sağladı, bu sezon ise 5 maçta 1 gol attı.