Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan: Savaşmak için buradayım

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan için sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.

Siyah-beyazlı kulübe transfer sürecini anlatan Olaitan, heyecanını ve hedeflerini dile getirdi.

"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Olaitan'ın sözlerine yer verilen videoda, genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba. Ben Ishhola Junior Olaitan. Beşiktaş için buradayım ve her şeyimi vereceğim. Savaşmak için buradayım ve kazanmaya geldim. Savaşmaya hazırım. Bu arma ve bu renkler için savaşmaya ve fethetmeye hazırım. Burası artık benim evim ve ne yapmam gerektiğini biliyorum."