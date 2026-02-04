Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan: Savaşmak için buradayım

- Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, Beşiktaş için savaşmaya ve kazanmaya kararlı olduğunu söyledi.
- Olaitan, Göztepe'den transfer edilmesinin ardından Beşiktaş'ta heyecanını ve hedeflerini anlattı.
- Olaitan, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıkarken, takım Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan için sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.
Siyah-beyazlı kulübe transfer sürecini anlatan Olaitan, heyecanını ve hedeflerini dile getirdi.
"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"
Olaitan'ın sözlerine yer verilen videoda, genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba. Ben Ishhola Junior Olaitan. Beşiktaş için buradayım ve her şeyimi vereceğim. Savaşmak için buradayım ve kazanmaya geldim. Savaşmaya hazırım. Bu arma ve bu renkler için savaşmaya ve fethetmeye hazırım. Burası artık benim evim ve ne yapmam gerektiğini biliyorum."
İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Öte yandan Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kara Kartal’ın yeni transferi Junior Olaitan da takımla ilk idmanına çıktı.