Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan'dan taç atışı esnasında selfie

- Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, Alanyaspor maçı sırasında taç atışı öncesi bir taraftarla selfie çekildi.
- Bu anlar hem stadyumda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.
- Olaitan'ın sempatik hareketi kısa sürede beğeni kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş'ın dün akşam Alanyaspor'u konuk ettiği maçta yaşanan bir an gündem oldu...
Mücadele 2-2'lik beraberlik sürerken topu taç atışı için alan Junior Olaitan, tribünlerden gelen isteği geri çevirmedi.
Genç futbolcu, oyun durduğu sırada bir taraftarla selfie çekildi.
TARAFTARI KIRMADI
O anlar tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Olaitan'ın bu rahat ve sempatik hareketi, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte o an...