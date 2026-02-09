Abone ol: Google News

Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan'dan taç atışı esnasında selfie

Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, 2-2 biten Alanyaspor maçı sırasında taç atışı öncesinde bir taraftarla selfie çektirdi. Olaitan'ın o anları izleyenleri gülümsetti...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 16:57
Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan'dan taç atışı esnasında selfie
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, Alanyaspor maçı sırasında taç atışı öncesi bir taraftarla selfie çekildi.
  • Bu anlar hem stadyumda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.
  • Olaitan'ın sempatik hareketi kısa sürede beğeni kazandı.

Beşiktaş'ın dün akşam Alanyaspor'u konuk ettiği maçta yaşanan bir an gündem oldu...

Mücadele 2-2'lik beraberlik sürerken topu taç atışı için alan Junior Olaitan, tribünlerden gelen isteği geri çevirmedi.

Genç futbolcu, oyun durduğu sırada bir taraftarla selfie çekildi.

TARAFTARI KIRMADI

O anlar tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Olaitan'ın bu rahat ve sempatik hareketi, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o an...

Eshspor Haberleri