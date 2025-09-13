Beşiktaş'ın yeni transferleri sahnede

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi El Bilal Toure, turuncu-lacivertliler karşısında 74. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Malili santrfor, bu golle ilk Beşiktaş’taki ilk golünü kaydetti.

El Bilal Toure, maça 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

CENGİZ GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki Cengiz Ünder, bu müsabakada siyah-beyazlı formayı ilk kez terletti.

Sağ kanat oyuncusu maçın 90+1. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ortasında sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve siyah-beyazlılarla ilk gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya yedek olarak başlayan Cengiz, 73. dakikada Rafa Silva’nın yerine oyuna girdi.