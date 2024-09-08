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Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile, döner kesti

Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile, döner kesti Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, döner tezgahının başına geçerek kesim yaptı. Golcü oyuncunun bu anları sosyal medyada gündem oldu.