Haber Merkezi
Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kazanan ve milli araya 9 puanla giren Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile, bu kez saha dışında gündem oldu.
Transfer döneminde 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'dan siyah-beyazlılara giden Immobile, boş zamanlarında İstanbul'u keşfediyor.
DÖNER KESTİ
Serie A'da dört gol krallığı bulunan 34 yaşındaki isim, bir dönerci mekanında döner keserken görüntülendi.
Bir eliyle tahta kaşığı tutan golcü futbolcunun döner keserken anları sosyal medyada gündem olurken Beşiktaş taraftarları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
6 MAÇTA 7 GOL ATTI
4 milyon euro piyasa değeri bulunan forvet oyuncusu, Beşiktaş formasıyla 6 resmi maça çıktı.
Immobile, bu karşılaşmalarda 7 kez ağları sarsmayı başardı.
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