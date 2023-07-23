Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan'a saldırı anı güvenlik kamerasında Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, trafik magandasının saldırısına uğramıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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AA

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın Bakırköy'de trafik kazası sonrası darbedildiği anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde, Uzunhan kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu üç aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, kazanın ardından akaryakıt istasyonunda bekleyen Uzunhan'a doğru koşarak gelen bir kişinin, Beşiktaşlı futbolcuya yumruk atmaya çalıştığı görülüyor.

Çıkan arbedede yere düşen ikili arasındaki bir süre devam eden kavganın, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdiği görüntülerde yer alıyor.

Ne olmuştu?

Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde Emrecan Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç hasarlı trafik kazasına karışmış, kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B, çıkan tartışma esnasında Uzunhan'ı darbetmişti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.B'yi gözaltına almıştı.

Beşiktaş Kulübünden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradığını ve uyluk arka adale grubu tendon bölgesinde 4. derece hasar tespit edildiğini açıklamıştı.