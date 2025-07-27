Beşiktaşlı eski futbolcu Ömer Şişmanoğlu milyonlarca lira dolandırıldı

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş olan eski milli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, milyonlarca lira dolandırıldığı iddiasıyla menajeri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son olarak Sakaryaspor'da forma giyen ve Milli Takım'da da görev alan Ömer Şişmanoğlu, 9.4 milyon TL'sinin menajerine aktarıldığını öğrenince soluğu emniyette aldı.

BANKA HESABINDAKİ PARA İZNİ DIŞINDA MENAJERİNE AKTARILDI

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Ömer Şişmanoğlu, banka hesabında bulunan paranın bir kısmının izni dışında menajerine aktarıldığını öğrendi.

Bunun üzerine emniyete giden Ömer Şişmanoğlu, suç duyurusunda bulundu.

'9.4 MİLYON TL MENAJERİME GİTTİ'

İki farklı bankada bulunan döviz hesaplarından farklı tarihlerde yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını fark eden Ömer Şişmanoğlu, emniyette 9.4 milyon TL'sinin bilgisi dışında menajerine gittiğini iddia etti.

Bu olay üzerine Ömer Şişmanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Savcılık konu ile ilgili soruşturma başlattı.