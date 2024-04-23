Beşiktaşlı futbolculardan Fenerbahçe derbisi yorumu Jonas Svensson, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes Ankaragücü maçının ardından Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynayacakları derbi hakkında konuştu.

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Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Ankaragücü’ne konuk oldu. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak.

Bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın futbolcuları açıklamalarda bulundu.

Jonas Svensson, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes karşılaşmayı değerlendirirken Fenerbahçe ile oynanacak derbi hakkında da konuştular.

"İnşallah kazanacağız"

Svensson'un sözleri şu şekilde:

İlk yarıda zorlandık ama mücadele ettik. İkinci yarıda daha iyiydik. İkinci maça da hazırlanacağız. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bugün itibariyle ortada oynadık diyebilirim. Cezalı olduğum için çok üzgünüm. Bu maçların önemini biliyoruz. Dinleneceğiz ve hazırlanacağız. İnşallah kazanacağız.

"Maçı oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz"

Masuaku da derbi için sabırsızlandığını söyledi ve şöyle konuştu:

Bugüne dair, deplasmanda gol yememek en önemli detay. İkinci maça kaldı. Zor bir maç olacak. Evimizde oynasak bile zor olacak. Gol atmamız gerekiyor. Gol attığımız takdirde finale çıkarız. Zor bir maç olacak. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Taraftarımız için büyük takım olduğumuzu göstermeliyiz. Maçı oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz.

"Büyük bir maç, kendimize odaklanıyoruz"

Gedson ise şu sözleri sarf etti:

Maça kötü başladık ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu seneki hedefimiz kupa için bence iyi bir sonuç aldık. Büyük bir maç, kendimize odaklanıyoruz. İyi hazırlanacağız ve iyi mücadele edeceğiz.

Cumartesi akşamı derbi var

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç 27 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak.