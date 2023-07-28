Beşiktaşlı Onur Bulut: Şampiyonluğa oynayacağız UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Tirana'yı 3-1 yenerek avantajı kapan Beşiktaş'ın ilk golünü atan Onur Bulut mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi.

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Onur Bulut karşılaşmanın ardından, "Maça iyi başladık. Top genelde bizdeydi, istediğimiz şeyleri sahada sergileyebildik ama geliştirmemiz gereken yerler var. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğa oynayacağız"

"Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur" diyen Onur Bulut, "Forma rekabeti iyidir. Herkes birbirinin yerini doldurmaya çalışıyor. Şampiyonluğa oynayacağız, Şenol hocamız bunu her fırsatta söylüyor" sözlerini sarf etti.