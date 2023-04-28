Beşiktaşlı Umut Meraş, Merve Aydemir'le hayatını birleştirdi Pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'ta mutlu bir gün yaşandı. Beşiktaş'ta forma giyen Umut Meraş ile Merve Aydemir evlendi. Düğüne Beşiktaşlı futbolcular ile eşleri de katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Şenol Güneş ile Samet Aybaba yaptı.

ensonhaber.com Bugün Beşiktaş'ta forma giyen, milli sol bek Umut Meraş'ın en mutlu günü... Milli oyuncu Merve Aydemir ile dünyaevine girerek, Galatasray ile oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'a moral depolattı. "Kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz" Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Umut Meraş, İstanbul Hotel Raffles Zorlu Center’da düzenlenen törende Merve Aydemir ile evlendi.



Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Teknik

Direktörümüz Şenol Güneş ile eski teknik direktörümüz ve futbolcumuz

Samet Aybaba, nikah şahitliği yaptıkları Umut-Merve çiftini tebrik

ettiler.



Beşiktaş ailesi olarak Umut-Merve çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz" Cenk Tosun davul çalıp oynadı Umut Meraş'ı aynı formayı terlettiği arkadaşları da yalnız bırakmadı. Özellikle Cenk Tosun'un düğünde davul çalıp oynadığı görüntüler büyük beğeni topladı.

