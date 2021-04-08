Beşiktaşlı Vincent Aboubakar PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ı PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları açıklandı.

ABOUBAKAR PFDK'DE

Buna göre Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

PFDK'YE SEVK EDİLEN DİĞER OYUNCULAR

Çaykur Rizespor futbolcusu Gökhan Akkan'ın da Göztepe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un saha olayları, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.