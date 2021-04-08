Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
480.420
1.05%
EXEN Coin
23.58
1.98%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Beşiktaşlı Vincent Aboubakar PFDK'ye sevk edildi

    TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ı PFDK'ye sevk etti.
    • AA
    • 08.04.2021 - 23:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaşlı Vincent Aboubakar PFDK'ye sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları açıklandı.

    ABOUBAKAR PFDK'DE

    Buna göre Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

    PFDK'YE SEVK EDİLEN DİĞER OYUNCULAR

    Çaykur Rizespor futbolcusu Gökhan Akkan'ın da Göztepe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

    Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un saha olayları, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.

    Beşiktaşlı Vincent Aboubakar PFDK ye sevk edildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir