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- Beşiktaş'ta 2.7 milyon euro alıyordu, Lille'de 1.7 alacak
Beşiktaş'ta 2.7 milyon euro alıyordu, Lille'de 1.7 alacak
Beşiktaş ile yollarını ayırarak Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın, Fransız ekibinden yıllık 1.7 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 28.07.2020 - 10:59
Ligin son hafta maçı öncesi Beşiktaş'la yollarını ayıran Burak Yılmaz, kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Lille'e transfer olmuştu.
2 yıllık sözleşmeye imzasını atan 35 yaşındaki oyuncunun, Fransız ekibinde alacağı para da belli oldu.
BEŞİKTAŞ'TA 2.7 MİLYON EURO ALIYORDU
Beşiktaş'ta senelik 2.7 milyon euro net ücret alan milli futbolcu, Lille'de ise yıllık 1.7 milyon euro kazanacak.