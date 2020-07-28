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    Beşiktaş'ta 2.7 milyon euro alıyordu, Lille'de 1.7 alacak

    Beşiktaş ile yollarını ayırarak Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın, Fransız ekibinden yıllık 1.7 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 10:59
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    Beşiktaş'ta 2.7 milyon euro alıyordu, Lille'de 1.7 alacak

    Ligin son hafta maçı öncesi Beşiktaş'la yollarını ayıran Burak Yılmaz, kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Lille'e transfer olmuştu.

    2 yıllık sözleşmeye imzasını atan 35 yaşındaki oyuncunun, Fransız ekibinde alacağı para da belli oldu.

    BEŞİKTAŞ'TA 2.7 MİLYON EURO ALIYORDU

    Beşiktaş'ta senelik 2.7 milyon euro net ücret alan milli futbolcu, Lille'de ise yıllık 1.7 milyon euro kazanacak.

    Beşiktaş'ta 2.7 milyon euro alıyordu, Lille'de 1.7 alacak #1

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