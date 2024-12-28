Beşiktaş'ta 7 isim için ayrılık kararı

Haber Merkezi

Seçim süreciyle hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, yönetimin netleşmesiyle birlikte kadro yapılanması da gündeme geldi.

Siyah-beyazlı ekipte, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan isimler için önemli kararlar alınacak.

Özellikle devre arasında yüksek bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Ernest Muçi ve Al Musrati için gelen teklifler değerlendirilecek. Hayal kırıklığı yaratan Portekizli yıldız Joao Mario da gönderilmesi planlanan oyuncular arasında.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KARAR VERECEK

Takımdan ayrılması beklenen diğer isimler arasında Onana ve Chamberlain de bulunuyor. Yerli futbolcular cephesinde ise Tayyip Talha Sunuç ve Onur Bulut'un kadro dışı kalacağı konuşuluyor.

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörle yapılacak görüşmenin ardından bu oyuncular hakkında nihai kararı verecek.