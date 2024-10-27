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Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü'nün 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapıldı.

Toplantıda Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunuldu.

AHMET NUR ÇEBİ, İBRA EDİLMEDİ

Yapılan oylamada Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, oylama öncesinde yaptığı konuşmada ibra etmeyeceklerini açıklamıştı.

HASAN ARAT, İBRA EDİLDİ

Daha sonra ise Hasan Arat yönetiminin 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetleri idari ve mali açıdan oylandı.

Arat yönetimi, büyük bir çoğunlukla ibra edildi.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Hasan Arat, şu şekilde konuştu: