Beşiktaş'ta Al Musrati'ye terapi: Kaliteni herkes biliyor Beşiktaş'ta performansı ile hayal kırıklığı yaratan Libyalı orta saha Al-Musrati'ye yönetimden destek geldi. "Kaliteni herkes biliyor, hep beraber toparlanacağız" sözleriyle Musrati'ye kredi açıldı.

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Beşiktaş'ın ara transferde 12 milyon euroya kadrosuna kattığı Al Musrati, şu ana dek umduğunu bulamadı.

Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Libyalı orta saha, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü'ne karşı ilk 11'de sahaya çıkarken sadece 45 dakika sahada kalabildi.

Teknik ekip ve idareciler devreye girdi

Rekor transferin başlangıç performansı taraftarı da memnun etmezken, Musrati'nin mental olarak da geri çekildiği, bu nedenle teknik ekip ve idarecilerin devreye girdiği kaydedildi. 29 yaşındaki orta saha ile görüşülürken kendisine duyulan güven yinelendi.

"Kaliteni herkes biliyor"

Musrati'ye bu düşüşün geçici olduğu ve takılı kalmaması gerektiği aktarılırken "Gelecek sezon sana çok ihtiyacımız olacak, şimdi kalan maçları iyi bitirelim. Sen bizim için önemli bir oyuncusun, beklentimiz de büyük. Kaliteni herkes biliyor, hep beraber toparlanacağız." ifadeleri, kulüp idarecileri ve hocaları tarafından iletildi.