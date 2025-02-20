Beşiktaş'ta Arthur Masuaku performansıyla göze girdi

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, son zamanlardaki performansıyla dikkat çekti.

Solskjaer'in gelişi sonrası adeta çehre değiştiren 31 yaşındaki sol bek, son iki lig maçında iki asist yaptı.

31 yaşındaki oyuncu, ligdeki asist sayısını 6'a yükseltti.

ZİRVEYİ ZORLUYOR

Masuaku, ligde en fazla gol pası veren savunma oyuncuları arasında zirveyi zorluyor. 8 asistle Winck, listenin ilk sırasında. Kostic ile Guilherme'nin de 6'şar asistleri var.