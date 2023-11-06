Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, adaylık kararını açıklayacak! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (salı) gerçekleştireceği basın toplantısında adaylık kararını resmen açıklayacak.

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2023-2024 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarısız bir süreç geçiren Beşiktaş, geçtiğimiz ay teknik direktör Şenol Güneş'e veda etmiş ve takımı Burak Yılmaz'a emanet etmişti.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Beşiktaş yönetimi, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştı.

Seçim öncesinde ise yalnızca Hasan Arat, başkanlığa aday olmuştu. Güncel başkan Ahmet Nur Çebi ise konu hakkında yarın açıklama yapacağını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yarın (7 Kasım) Basın Toplantısı Düzenleyecek



Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.



Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Adaylık kararını duyuracak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Sports Digitale'nin haberine göre; Ahmet Nur Çebi, seçimde aday olmayacak. Çebi, salı günkü basın toplantısında bu kararını duyuracak.