Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin talimatıyla ödeme yapıldı Zaman zaman futbolcu ve kulüp personeline ödeme yapmakta zorlandığı bilinen Beşiktaş Kulübü'nde, bayram öncesinde toplam 10 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirildi.

Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir gelirlerin de kesilmesiyle birlikte daha da zor bir döneme girmişti.

Futbolcularına ve kulüp personeline ödeme yapmakta zorlandığı bilinen siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı öncesinde rahat bir nefes aldırdı...

10 MİLYON TL'LİK ÖDEME

Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin talimatıyla, futbol takımı ve kulüp personeline toplam 10 milyon TL'lik bir ödeme yapıldığı öğrenildi.

SÖZLEŞME YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan ekonomik anlamda düzenlemelerde bulunmak isteyen Çebi'nin, sözleşme yenileme çalışmalarına da devam ettiği belirtildi.

Başkan, yapılacak yeni sözleşmeler ile futbolcuların maaş tutarlarını düzenlemek ve mali yapıyı güçlendirmek istiyor.