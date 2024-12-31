Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, takımla görüştü

İHA
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Ümraniye'de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Serdar Topraktepe, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Buluşmada yönetim kurulu üyesi Murat Kılıç da yer aldı.
RİZESPOR MAÇINDA BAŞARILAR DİLEDİ
Teknik sorumlu Topraktepe ve futbolcularla sohbet eden Başkan Adalı, siyah-beyazlılara Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Rizespor maçında başarılar diledi.
YENİ YIL KUTLAMASI
Başkan Serdal Adalı, 2025 yılının siyah-beyazlı takıma başarı getirmesi temennisinde bulunarak teknik ekibin ve futbolcuların yeni yılını kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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