Beşiktaş'ta Ciro Immobile kayıplarda

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Beşiktaş'ta sezona müthiş bir başlangıç yapan İtalyan golcü Ciro Immobile, ligin ikinci yarısında tamamen kayıplara karıştı.

2025 yılında sahaya çıktığı maçlarda sadece 4 kez gol sevinci yaşayabilen Immobile, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

SEZON SONU GÖNDERİLECEK

Forvetteki formasını da kaybetmeye başlayan İtalyan futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gözünden düştü.

36 maçta 2436 dakika forma giyip 15 gol, 3 asistlik performans gösteren Ciro Immobile ile gelecek sezon kesin olarak yollar ayrılacak.

Bilindiği üzere 35 yaşındaki forvet; sezon başında Lazio'dan alınmış, 6 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza parası karşılığında 2 yıllık kontrat imzalamıştı.

ATTIĞI GOL BAŞI MALİYETİ 25 MİLYON TL...

Futbolcunun nisan ayı itibarıyla maaş, vergi ve prim alacaklarıyla beraber kulübe maliyeti yaklaşık 8.5 milyon euro oldu.

Attığı gol başına maliyeti yaklaşık 570 bin euro (25 milyon TL) olan deneyimli isme nisan ve mayıs ödemeleri yapıldığında bu rakam 10 milyon euroyu aşacak.