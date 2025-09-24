Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Devrim Şahin, ilk 11 başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor ile deplasmanda oynanan Süper Lig maçında 18 yaşındaki Devrim Şahin'e ilk kez forma şansı verdi.

Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 20:05
Kayserispor ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken ancak siyah-beyazlı ekibin Avrupa Kupası maçından ötürü tehir edilen müsabaka Kayseri Stadyumu'nda oynandı.

Bu müsabakada ise konuk takım Beşiktaş'tan sürpriz bir karar geldi.

İLK KEZ OYNADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni transferlerin forma giyememesi nedeniyle 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin'i ilk kez 11'de sahaya sürdü.

Genç oyuncu, Beşiktaş formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi.

