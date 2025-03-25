Beşiktaş'ta Elan Ricardo, imaj değiştirdi

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan yapılan idmanda devre arası transfer döneminde kadroya katılan Elan Ricardo'nun yeni stili dikkat çekti.
21 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun saçlarını beyaza boyattığı görüldü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış