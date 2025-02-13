Beşiktaş'ta Elan Ricardo, takımla ilk idmanına çıktı

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Elan Ricardo da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Pas ve 5’e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlar sona erdi.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.