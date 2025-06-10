Beşiktaş'ta Ernest Muci ayrılığa hazırlanıyor

Beşiktaş'ta yönetimin, ligin son haftasında oynanan Bodrum FK maçı sonrası "İsteyen gidebilir" şeklindeki mesajına oyunculardan cevap gelmeye başladı.
2023-2024 sezonu devre arası transfer döneminde kadroya 10 milyon euro bedel ile Beşiktaş'a katılan Ernest Muci, gösterdiği performansından ziyade hedef olduğu protestolarla gündeme geldi.
"İSTENMEDİĞİM YERDE DURMAM"
Menajerleri aracılığıyla yönetime mesaj yollayan Ernest Muci, "İstenmediğim yerde kalmak istemem. Bonservisimi verin ayrılayım." ifadelerini kullandı.
Muçi, dün ise Instagram profilinden "Beşiktaş" ifadesini kaldırarak ayrılık iddialarını güçlendirdi.
SOSYAL MEDYASINDAN 'BEŞİKTAŞ'I SİLDİ'
Beşiktaş yönetimi, Arnavut milli oyuncuya 12 milyon euro bonservis getirmesi halinde ayrılabileceğini iletti.
Siyah-beyazlı ekipte 38 maça çıkan Arnavut futbolcu, 7 gol ve 4 asist kaydetti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış