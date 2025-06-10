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Beşiktaş'ta Ernest Muci ayrılığa hazırlanıyor

Beşiktaş'ta Ernest Muci ayrılığa hazırlanıyor Beşiktaş’ta sezon ortasında 10 milyon euroya transfer edilen Ernest Muci'nin ayrılık talebini yönetime ilettiği öğrenildi. Ayrıca Muci'nin Instagram hesabından 'Beşiktaş' yazısını kaldırması da dikkat çekti.