Sergen Yalçın: Ligin devamının bizim için önemi yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kazanmak önemli tabii. Artık ligin son maçları, bu tür maçlar böyle olur. Çok da oyunun içine girmeye gerek yok. Bizim açımızdan 3 puan alıp dönmek önemli. Çünkü salı günü sezonun en önemli maçını oynayacağız biz Türkiye Kupası'nda. Tamamen ona konsantreyiz" ifadelerini kullandı.

"LİGİN DEVAMININ BİZİM İÇİN ÖNEMİ YOK"

Yalçın, "Ligin devamının bizim açımızdan çok bir önemi yok gibi duruyor. O yüzden tamamen konsantrasyonumuzu kupaya vereceğiz. Bugün de rotasyonlu bir kadroyla oynadık ama çocuklar çok iyi oynadılar. İkinci yarı 2-3 pozisyon verdik ama normal yani. Bu maçlarda bunlarda çok normal artık. Sezonun sonu, hedef yok gibi, yani uzağındayız. Ligi 4. bitirme pozisyonumuz var. Tabii konsantrasyonu da zor, ilk defa beraber oynayan oyuncular. Bu maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Hemen Salı günkü maça hazırlanacağız" dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY 3 PUANDI"

Düzenlenen basın toplantısında da ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirten Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında 3 puan almanın önemli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Bizim adımıza en önemli şey 3 puandı. Artık ligin sonu geldi, oyuncuları konsantre etmekte zorlanıyoruz. Rotasyonlu bir kadro ile oynadık. Bütün konsantremizi önümüzdeki salı günü oynayacağımız maça veriyoruz.”