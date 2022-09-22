Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile sözleşme pazarlığı

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, derbi öncesinde yine sözleşme krizi çıkardı. Yıllık 20 milyon lira isteyen 21 yaşındaki eldivene son olarak 12 milyon lira teklif edildi.

Geçtiğimiz günlerde Ersin Destanoğlu ile Beşiktaş yönetimi arasında yapılan görüşmelerde el sıkışılmıştı ancak Fenerbahçe derbisi öncesi yeniden bir kriz çıktı.

Genç eldiven, 4 yıllık mukaveleyle birlikte senelik 1.4 milyon euro talep etti. Yönetim ise bu rakamı fazla buldu ve en son 1 milyon euro ödeyebileceklerini iletti. Siyah-beyazlı idareciler, Ersin ile 5 senelik mukavele imzalamak istiyor.

Genç kalecinin menajeri yıllık 20 milyon lira istediklerini aktarırken, Beşiktaş yönetimi ise 12 milyon lira verebileceklerini futbolcu cephesine iletti.

Ceyhun Kazancı derbi öncesi devrede

Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe maçı öncesi olası bir krizin önüne geçmek için milli arada Ersin ve menajeriyle yeniden görüşecek.

Kazancı'nın hedefi, ön protokol imzalayıp hem oyuncunun moral ve motivasyonunu yükseltmek hem de derbide kaleye geçmesini sağlamak.

Bilindiği gibi Ersin'le yönetim arasında yaşanan sözleşme krizi nedeniyle 2 maçlığına kaleye Emre Bilgin geçmişti. Emre de performansıyla yetersiz kalmıştı.