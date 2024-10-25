Beşiktaş'ta Felix Uduokhai parmak ısırttı

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Beşiktaş'ın Lyon deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyette savunma oyuncularından Felix Uduokhai, gözlerin pasını sildi.

Savunmada gösterdiği performansla maça damgasını vuran Uduokhai, Lyon maçında yaptığı 16 uzaklaştırma ile Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Öte yandan maçın son anlarında Wilfried Zaha'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşu çizgiden çıkaran Uduokhai, Beşiktaşlı taraftarların beğenisini kazandı.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Alman oyuncunun Lyon maçı istatistikleri şu şekilde:

Topla buluşma: 53

Pas: Yüzde 89.3

Uzaklaştırma: 16

İkili mücadele: 7/9

Hava topu: 3/4

Sahipsiz top kazanma: 4