Beşiktaş'ta forvet bölgesi için adaylardan biri Wout Weghorst

Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddia Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı...

İngiltere basınından Mirror, “Cristiano Ronaldo’nun oynamayı düşündüğü takımlar arasında Beşiktaş da var” diye haber yapmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar, bu transfer bir rüya olmasına rağmen büyük heyecan yaşadı.

Çılgınlık sosyal medyaya sıçradı ve Ronaldo’ya binlerce “Come to Beşiktaş” ‘tweet’i atıldı. Başkan Serdal Adalı, taraftarın gerçekleşmesi mümkün olmayan bu isteğini tebessümle karşıladı.

İNGİLİZLERİN RONALDO İDDİASI GEYİK MALZEMESİ OLDU

Konuya esprili bir yanıt veren Adalı, "Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım" dedi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken forvet bölgesi için asıl hedeflerden birinin Wout Weghorst olduğu ortaya çıktı.

Hollanda’da son hafta şampiyonluğu PSV’ye kaptıran Ajax’ın tecrübeli forveti, kulüpten ayrılma kararı aldı.

WEGHORST'UN YENİDEN ALINMASI GÜNDEMDE

Beşiktaş, 2 sene önce siyah-beyazlı formayı yarım sezon terleten 32 yaşındaki forvetle temasa geçip, teklifini sunacak.

Öte yandan kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu bu sezon 920 dakika forma giydi.

Hollandalı golcü, 9 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.