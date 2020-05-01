Beşiktaş'ta futbolculara borçların bir kısmı ödendi Futbolcuların bir kısmının biriken borçlar nedeniyle indirimi kabul etmediği Beşiktaş'ta yönetim, oyuncularına 45 milyon TL'lik bir ödeme yaptı.

ensonhaber.com Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen Beşiktaş, futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini istemişti. Ancak kulüpte alacakları biriken siyah-beyazlı futbolcuların bir kısmı, indirim teklifini, borçların ödenmesi halinde kabul edeceklerini yönetime iletmişti. Siyah-beyazlı yönetim, bu anlamda bir adım attı. OYUNCULARIN HESAPLARINA 45 MİLYON TL YATTI Beşiktaş Yönetimi'nin, 3 günlük sokağa çıkma yasağının öncesinde alacaklarının bir kısmını futbolculara ödediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, oyuncularına olan yaklaşık 18 milyon euro olan borcun 3'te 1'ini ödedi. Yönetimin, futbolcuların hesaplarına toplam 45 milyon TL yatırdığı belirtildi. GÖZLER FUTBOLCULARDA Beşiktaş'ta yönetimin bu hamlesinin ardından gözler, futbolculara çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde, siyah-beyazlı yöneticiler futbolcularından indirime gitmelerini bekliyor. Yönetimin, bu doğrultuda oyuncularla yaptığı görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Beşiktaşlı futbolcular birikmiş alacaklarını istiyor