Beşiktaş’ta Gabriel Paulista'dan kötü haber

AA & Ensonhaber
Süper Lig’in 8. haftasındaki Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’nın sağlık durumuyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama yapıldı.
ADALESİNDE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımımızın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gabriel Paulista’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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