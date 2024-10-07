Beşiktaş’ta Gabriel Paulista'dan kötü haber Gaziantep FK maçında sakatlanan Gabriel Paulista'nın sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve yırtık tespit edildi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig’in 8. haftasındaki Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’nın sağlık durumuyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama yapıldı.

ADALESİNDE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gabriel Paulista’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.