İHA
Süper Lig’in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta derbi mesaisi başladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün akşam oynanan Konyaspor müsabakasında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
İdman çift kale maçla sona erdi
Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
4’e 1 pas ve top kapma çalışmalarının ardından bir süre yarım sahada minyatür kale oynayan oyuncular, idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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