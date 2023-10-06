Beşiktaş'ta geçici hoca belli oldu! Resmen açıklandı

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından takımın sorumluluğu Burak Yılmaz'a verildi.

Pazar günü 16.00'da İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Lugano maçı sonrası hazırlıklar başladı.

"Takımın başında Burak Yılmaz var"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şenol Güneş'e veda etti

Öte yandan genç antrenör, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası bir veda mesajı yayımladı:

Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna çok şey kattınız.



Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam.



Öğrenciniz Burak Yılmaz