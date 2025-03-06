Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'le sözleşme uzatılıyor: Anlaşma sağlandı

Haber Merkezi

Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal'ın ardından iç transferde yeni bir imzayı duyurmaya hazırlanıyor.

Başkan Serdal Adalı, göreve gelmesinin ardından Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'in kontratını uzatmak için görüşmelere başlamıştı.

Bu kapsamda siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in 2027'de sona erecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için her konuda anlaşma sağladı.

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Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun maaşında da düzenlemeye gidecek.

Gedson'un 1.7 milyon euroluk maaşı da yükseltilecek.

Öte yandan Ara transferde Spartak Moskova'nın talip olduğu Gedson'a Milan'ın ilgisi sürerken, yaz döneminde de Zenit kapıyı çalmıştı.

BONSERVİSİNİN YARISI BENFİCA'DA

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in olası satışında 25-30 milyon euro bandında gelir bekliyor.

Gedson'un yapılan anlaşma gereği bonservisinin yarısı Benfica'da bulunuyor.

Satış halinde bonservis gelirinin yarısının gideceği Benfica ile de bu konuda tapunun tamamını almak için görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 37 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, 8 gol ve 2 asist kaydetti.