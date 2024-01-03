Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst sesleri! Prensip anlaşmasına varıldı Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sona ermek üzere... Bruno Genesio'nun ailevi sorunları nedeniyle gelmekten vazgeçmesi üzerine Giovanni Van Bronckhorst ile prensip anlaşmasına varıldı.

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Süper Lig'de yeni yapılanma döneminde olan Beşiktaş'ta Bruno Genesio'nun takımın başına gelmesi beklenirken, teknik adamın ailesi transfere engel oldu.

Türkiye'ye gelmek istemeyen aile üyeleri Fransız teknik adamı vazgeçirirken, siyah-beyazlılar da rotayı Giovanni Van Bronckhorst'a çevirdi.

1.4 milyon euro kazanacak

Yeni teknik direktör için yurt dışında birçok isimle görüşen Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile prensip anlaşmasına vardı. 48 yaşındaki hocanın senelik 1.4 milyon euro kazanacağı bildirildi.

Ekibi için yoğun mesai

Siyah-beyazlıların Hollandalı teknik adamla 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenilirken, ekibinin kurulması için de yoğun çaba sarf ediliyor.

En son Rangers'ı çalıştıran 48 yaşındaki hocanın ekibini toplamak için ise temaslar başladı. Bronckhorst, eski yardımcısı olan ve şu anda Hollanda'da NAC Breda'yı çalıştıran Jean-Paul van Gastel'i yanına isterken bu talebe ret yanıtı geldi.

NAC Breda'dan yapılan açıklamada, Van Gastel'in gitmesine izin verilmeyeceği duyuruldu. Ancak Beşiktaş'ın Van Gastel'in bonservisi için görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

Roy Makaay da ekipte

Van Gastel'in yanı sıra yine unutulmaz golcülerden Roy Makaay da Van Bronckhorst'un ekibinde yer alıyor. Şu anda Bayern Münih altyapısında görevli olan Makaay'ın da izin istediği aktarıldı.

Ayrıca yine eski ekibinden Dave Vos da şu anda Ajax U21 Takımı'nın antrenörlüğünü üstleniyor. Bu 3 isim için de görüşmeler devam ediyor.

Kasımpaşa maçını izleyebilir

Beşiktaş'ın son pürüzleri gidermesinin ardından Giovanni Van Bronckhorst'un, yarın İstanbul'a gelmesi ve Kasımpaşa maçını tribünde izlemesi bekleniyor.

Giovanni Van Bronckhorst'un kariyeri

Şu an boşta olan Giovanni van Bronckhorst; Feyenoord, Guangzhou City ve Rangers'da görev aldı. Bronckhorst, Glasgow Rangers'ta 68 maçta 2.01, bir önceki takımı Guangzhou City'de 23 maçta 1.22 ve Feyenord'da 176 maçta 1.99'lık başarı ortalaması elde etmişti.

48 yaşındaki çalıştırıcı kariyeri boyunca 1 Hollanda Eredivise şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası ve 1 İskoçya FA Cup kazandı. Ayrıca Bronckhorst'un çalıştırdığı Rangers 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı.