Beşiktaş'ta Hatayspor maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından Süper Lig'de oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına Beşiktaş U-19 Akademi Takımı'nın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde başladı.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’de Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı'nın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Antrenman 1 saat sürdü

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas ve çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 14.00’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)