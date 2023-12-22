Beşiktaş'ta Hatayspor maçının hazırlıkları başladı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’de Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş U-19 Akademi Takımı'nın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Antrenman 1 saat sürdü
Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas ve çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 14.00’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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