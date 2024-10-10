Beşiktaş'ta Jean Onana kazandırıp gidecek

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Beşiktaş'ın Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'yı İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, ocak ayında bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlı kulübe büyük umutlarla transfer edilen Kamerunlu orta saha oyuncusu, sezon başından bu yana teknik direktörün tercihleri arasında ilk 11'de düzenli yer bulmakta zorlandı.

Ancak buna rağmen, yetenekleri ve potansiyeli ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle fizik gücü, defansif meziyetleri ve oyunu iki yönlü oynama kabiliyetiyle dikkat çeken Onana, sınırlı sürelerde dahi kendini göstermeyi başardı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Jean Onana, gol katkısı sağlayamadı.