Beşiktaş'ta Joao Mario joker gibi oynadı

Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Joao Mario, ilk maçına zorlu Trabzonspor deplasmanında çıktı.
Siyah-beyazlıların Benfica'dan kadrosuna kattığı Mario'ya teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, ilk 11'de şans verdi.
3 FARKLI POZİSYON
Yıldız futbolcu, karşılaşmaya Immobile'nin arkasındaki üçlünün sağında başladı ve daha sonra sol kanat pozisyonunda yer aldı.
Tecrübeli oyuncu, ilk yarının uzatma anlarında kaleyi yokladı ve sert vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
İkinci yarıda büyük bir bölümde yine sol kanatta sahne alan tecrübeli isim, Gedson Fernandes'in son anlarda oyundan çıkması sonrasında oyun kurucu rolünü üstlendi.
Portekizli oyuncu, bu bölümdeki tüm ataklarda oyunu kuran ve yönlendiren isim olarak ön plana çıktı.
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