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Beşiktaş'ta Joao Mario joker gibi oynadı

Beşiktaş'ta Joao Mario joker gibi oynadı Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, Trabzonspor deplasmanında üç farklı pozisyonda görev yaptı: Önce sağ kanatta, ardından sol kanatta oynadı ve son bölümde oyun kurucu rolünü üstlendi.