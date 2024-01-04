Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Rachid Ghezzal geri döndü Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçının kamp kadrsou açıklanırken, kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal da listede yer aldı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçı kamp kadrosunda yer aldı.

8 futbolcu kadroda yok

Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Umut Meraş, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey kadroya dahil edilmedi.

Rachid Ghezzal yeniden kadroda

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı. Rachid Ghezzal ise kamp kadrosuna alındı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: