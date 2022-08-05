Petrol
94.72
0.64%
Euro
18.3973
0.13%
Dolar
17.9663
0.32%
Altın
1.034
0.32%
Borsa
2726
0.00%
Bitcoin
416.724
0.57%
BTXN Coin
8.24
-4.62%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Beşiktaş'ta Masuaku için karar verildi

    Beşiktaş'ta yeni transfer Arthur Masuaku'nun Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Kayserispor maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu.
    • 05.08.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta Masuaku için karar verildi

    Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta yeni transfer Arthur Masuaku'nun oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı.

    İngiliz ekibi West Ham'dan transfer edilen futbolcu takıma hazır bir şekilde katılmıştı.

    28 yaşındaki sol bekin lisans işlemleri tamamlanmak üzere. Teknik direktör Valerien Ismael, Kayserispor karşılaşmasında Masuaku'ya şans vermeyi planlıyor.

    Beşiktaş'a maliyeti ne kadar?

    Beşiktaş, Masuaku ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlılar, futbolcunun performansından memnun kalması halinde 2.2 milyon euro ödeme yaparak bonservisini alabilecek. Futbolcu Beşiktaş'tan 800 bin euro alacak.

    Beşiktaş ta Masuaku için karar verildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Enis Destan, Warta Poznan'a kiralandı
    Futbol

    Enis Destan, Warta Poznan'a kiralandı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Kırşehir'de 200 euro ile sigarasını yaktı
    3. Sayfa

    Kırşehir'de 200 euro ile sigarasını yaktı

    Görüş Bildir