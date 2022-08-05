Beşiktaş'ta Masuaku için karar verildi

Beşiktaş'ta Masuaku için karar verildi

Beşiktaş'ta yeni transfer Arthur Masuaku'nun Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Kayserispor maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta yeni transfer Arthur Masuaku'nun oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı.

İngiliz ekibi West Ham'dan transfer edilen futbolcu takıma hazır bir şekilde katılmıştı.

28 yaşındaki sol bekin lisans işlemleri tamamlanmak üzere. Teknik direktör Valerien Ismael, Kayserispor karşılaşmasında Masuaku'ya şans vermeyi planlıyor.

Beşiktaş'a maliyeti ne kadar?

Beşiktaş, Masuaku ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlılar, futbolcunun performansından memnun kalması halinde 2.2 milyon euro ödeme yaparak bonservisini alabilecek. Futbolcu Beşiktaş'tan 800 bin euro alacak.