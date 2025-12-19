Beşiktaş'ta Mert Günok için ayrılık ihtimali

- Beşiktaş'ta Mert Günok, forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünüyor.
- Ersin Destanoğlu'nun gerisinde kalan Günok, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.
- Tecrübeli kalecinin amacı, Dünya Kupası öncesinde performansını artırmak.
Beşiktaş'tan ara transfer döneminde kaleci hamlesi gelebilir.
Siyah-beyazlılarda eldivenleri Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un, takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
OYNAMADIĞI İÇİN MUTSUZ
HT Spor'da yer alan habere göre Mert Günok, Beşiktaş'ta forma giyemediği için mutsuz.
Deneyimli eldiven, yaklaşan Dünya Kupası öncesi düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE
Bu sezon 13 maçta forma giyen Mert Günok'un Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
36 yaşındaki eldivenin piyasa değeri ise 500 bin euro.