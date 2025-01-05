Beşiktaş'ta Rafa Silva kayıplarda

Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.
Son 10 lig maçında 2 gol kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, Rizespor karşısında da varlık gösteremedi.
Silva maç boyunca 23 isabetli pas verirken, 1 tehlike yaratabildi. Ceza sahası içinden 1 şut çeken ve isabet sağlamayan yıldız futbolcu 14 top kaybı yaparken, girdiği 11 ikili mücadelenin ise 3'ünü kazanabildi.
PERFORMANSI
Siyah-beyazlı formasıyla bu sezon 26 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asiste imza attı.
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