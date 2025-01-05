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Beşiktaş'ta Rafa Silva kayıplarda

Beşiktaş'ta Rafa Silva kayıplarda Beşiktaşlı yıldız Rafa Silva, Rizespor karşısında yalnızca bir tehlike yaratabilirken, 14 top kaybı yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kaybetti.