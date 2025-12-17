Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları sürdü

- Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.
- Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde 1 saat 15 dakika sürdü.
- Isınma koşularının ardından taktiksel çalışmalar yapıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
TAKTİKSEL ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.