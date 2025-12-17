Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları sürdü

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Rizespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 14:16
  • Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.
  • Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde 1 saat 15 dakika sürdü.
  • Isınma koşularının ardından taktiksel çalışmalar yapıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

TAKTİKSEL ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

