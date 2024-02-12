Beşiktaş'ta sakatların dönüş tarihi! Ghezzal ve Tayfur Bingöl...
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Sezonda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, gelen sakatlık haberleri canları sıkıyor.

Siyah-beyazlılarda son olarak sakatlanan Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın sahalara ne kadar süre uzak kalacağı da belli oldu.

Tayfur Bingöl 2 ay yok

Beşiktaş'ta 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün, uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ghezzal 2 hafta oynamayacak

Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Cezayirli yıldız oyuncu Ghezzal'ın ise tedavisi 2 hafta sürecek.