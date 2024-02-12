Beşiktaş'ta sakatların dönüş tarihi! Ghezzal ve Tayfur Bingöl... Beşiktaş'ta sakatlanan Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

ensonhaber.com

Sezonda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, gelen sakatlık haberleri canları sıkıyor.

Siyah-beyazlılarda son olarak sakatlanan Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın sahalara ne kadar süre uzak kalacağı da belli oldu.

Tayfur Bingöl 2 ay yok

Beşiktaş'ta 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün, uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ghezzal 2 hafta oynamayacak

Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Cezayirli yıldız oyuncu Ghezzal'ın ise tedavisi 2 hafta sürecek.